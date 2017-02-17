أكد شقيق المقيمة “ذكرى” التي فقدت في وادي الحائر جنوب الرياض خلال نزهة مع أسرتها، أن والده يعيش صدمة فقدان ابنته، ولم يصدق إلى الآن ما حدث لها، لافتاً إلى أن والده مصاب بسكري والضغط، ووالدته محتسبة الأجر عند الله وحالتها أفضل من قبل.
وأوضح فيصل الحوام شقيق ذكرى، وفقاً لصحيفة “عكاظ”، أنه أكبر من أخته البالغة من العمر 15 عاماً بسنتين، لافتاً إلى أن البحث توقف عنها أمس الخميس بعد هطول الأمطار بغزارة وسيستأنف صباح اليوم.
وكان فريق غوث قد أعلن استعداده للمشاركة الرسمية للبحث عن مفقودة الحاير بـ 6 قوارب و30 غواصاً وطائرات شراعية وأخرى بدون طيار.
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