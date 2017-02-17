وثّق مواطنون من خلال مقاطع فيديو إطلاق صافرات الإنذار بمدينة الدمام، لتحذير السكان من هطول الأمطار بغزارة على المدينة والطرق المحيطة بها.
وأظهرت المقاطع المتداولة عبر موقع “تويتر”، إغلاق عدد من الطرق الرئيسة وتعثر حركة المرور فيها؛ بسبب تجمع الأمطار وارتفاع منسوب المياه في عدد من الأحياء، مع استمرار هطولها بغزارة.
بدورها دعت أمانة المنطقة الشرقية، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة حفاظاً على سلامتهم، مع إمكانية التواصل مع الأرقام الخاصة بالأمانة في حالة الإبلاغ عن أمر طارئ.
وفق “أخبار 24”.
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