كشف مصدر بوزارة التعليم تفاصيل جديدة حول برنامج التأمين الطبي للمعلمين والمعلمات الذي ستطلقه الوزارة الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أنه سيكون متاحاً بأقساط شهرية على أكثر من فئة.
وأوضح المصدر أن التأمين الطبي سيكون متاحاً للراغبين فيه فقط من المعلمين والمعلمات، وذلك عن طريق الدخول على معرفاتهم في نظام “فارس” الإلكتروني، و أن الخدمة ستكون (اختيارية) بأقساط شهرية على أكثر من فئة، مما يجعل الخيارات متاحة وبأسعار تكون في متناول جميع فئات المعلمين.
وأضاف بحسب صحيفة “الجزيرة” أن الشركة التي فازت بعقد المعلمين والمعلمات من الشركات الرائدة في مجال التأمين الصحي في المملكة وتعمل وفق نظام التأمين التعاوني، وتقدم خدماتها للمقيمين والمواطنين، لافتاً إلى أن العقد سيكون خاصاً بالمعلمين والمعلمات من منسوبي وزارة التعليم فقط، ولن يشمل الوظائف الإدارية.
وأبان أن الخدمة المقدمة والمستشفيات المغطاة ستكون لمدة عام يبدأ من بدء تاريخ الوثيقة، لافتاً إلى أن المبلغ المقتطع شهريا لن يكون عالياً.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج