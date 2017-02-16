كشف المشرف على صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف عن اتجاه الصندوق لرفع عدد المستحقين للمنتج التمويلي إلى 90 ألف مستحق سنوياً بدلاً من 85 ألف مستفيد، وذلك خلال الأربع أو الخمس سنوات القادمة.
وقال إن المصارف والمؤسسات التمويلية التي تم التوقيع معها ستكون جاهزة لتمويل المستفيدين خلال 3 إلى 4 أشهر من الآن، لافتاً وفقاً لصحيفة “الاقتصادية”، إلى أن الصندوق سيعمل على وقف استقبال الطلبات بعد انتهاء قوائم الانتظار الحالية.
وأضاف اليوسف في تصريحات أمس عقب مؤتمر وزارة الإسكان لإعلان أسماء المستفيدين من الدفعة الأولى من المنتجات السكنية لعام 2017، أنه سيتم إلغاء بعض برامج الصندوق عقب الانتهاء من قوائم المستفيدين، حيث سيتم العمل على استحداث برامج جديدة.
وأبان أنه تم خلال العام الماضي 2016 إقراض نحو 21 ألف مواطن، وذلك بمبالغ تجاوزت العشرة مليارات ريال.
وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت أمس أسماء المستفيدين من الدفعة الأولى لعام 2017، التي تضمنت 15653 منتجاً سكنياً، و7700 قرض تمويلي من صندوق التنمية العقارية، إلى جانب 7953 منتجاً سكنياً من وزارة الإسكان.
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