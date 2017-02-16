أنهت إدارة نادي النصر الشكوى المرفوعة على إدارة النادي من قبل وكيل أعمال اللاعب مايغا، سيد مهدي «جزائري الأصل وفرنسي الجنسية»، المنظورة في غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بالصلح بين الطرفين وتنازل الوكيل عن 500 ألف يورو كان على إدارة نادي النصر دفعها حسب ما ينص عليه العقد المبرم بين الطرفين.
وأشار محامي وكيل اللاعب المستشار القانوني فهد بارباع إلى أن ما قام به وكيل أعمال اللاعبين إجراء سليم وحكيم، مبينا أن من مصلحة الطرفين أن تكون هناك مرونة في التعامل، وقال: «أمر إيجابي أن تكون هناك مبادرات صلح للقضايا المنظورة سواء في القضايا المنظورة لدى غرفة فض المنازعات أو في مركز التحكيم الرياضي»، منوها بأن وكيل أعمال اللاعبين سيد مهدي فضل التنازل عن عمولته من أجل استمرارية علاقته مع نادي النصر لا سيما أن إدارة الأمير فيصل بن تركي تعاونت معه في مفاوضاتها مع المدرب الفرنسي كارتيرون.وفق “عكاظ”.
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