أكد وليد عبدالله حارس مرمي الفريق النصر علي جاهزيته لمواجهة النادي الاهلي في دوري جميل.
و قال وليد عبدالله :”ما أشاهده في مشروع الفريدي يشجعنا كلاعبين للاستثمار وافكر في فتح مشروع رياضي خاص بحراس المرمى”.
و تابع :”انا لاعب حماسي واحب الانتصار وأتمنى ان يكون قدومي فأل خير على النصر وانا جاهز لمواجهة الاهلي وتحت اشارة المدرب”.
و اتم :” كنت متابع للنصر من الصغر والان أحببته .. لي ذكريات جميله في الجوهرة ضد الاهلي وسنكررها و اتمنى التوفيق لعوض خميس مع الهلال”.وفق “أخبار 24”.
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