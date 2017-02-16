كشفت مصادر مقربة من البيت الهلالي، أن الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق الأول لكرة القدم، اشترط أن تكون مواجهة تكريم طارق التايب “البرنس” الليبي محترف الفريق الهلالي السابق، مباراة ودية مع أحد الفرق الأوروبية القوية، على أن تقام في مدينة الرياض نهاية مارس المقبل، وهي الفترة التي ستصادف مشاركة المنتخب السعودي في مباراتي تايلاند والعراق، ضمن مشوار التصفيات النهائية الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018.
وكانت إدارة نادي الهلال وافقت على طلب دياز لإقامة معسكر للفريق في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، خلال فترة التوقف المقبلة يمتد أسبوعًا، يخضع فيه اللاعبون لبرنامج تدريبي مخصص، يأتي على فترتين صباحية ومسائية، ويتركز على زيادة المعدل اللياقي والتقوية البدنية، إلى جانب برنامج غذائي يفيد اللاعبين في منافسات الفريق لما بعد التوقف.
وعن مدى إمكانية شراء ما تبقى من عقد لاعب الوسط عوض خميس، الذي وقع للهلال الأسبوع الماضي في عقد يمتد ثلاث سنوات، بدءًا من صيف 2017، قال المصدر: “من الصعوبة مشاركة عوض خميس مع الهلال خلال منافساته هذا الموسم، لارتباطه مع ناديه الأصلي النصر لنهاية الموسم الحالي، إلا إذا حدثت مستجدات في هذا الجانب لاتفاق الناديين على بيع المدة المتبقية، وإن كان هذا الأمر مستحيلاً”، مستبعدًا أن تكون هناك صفقة جديدة مع لاعبين محليين في الفترة الحالية.
ونفت “الرياضية” الشائعات التي راجت خلال الأيام الماضية، والتي طالت المدافع عبدالله الزوري، وإعلان اعتزاله من جراء الإصابة المزمنة التي يعاني منها حسب زعمهم، مشيرًا إلى أن الزوري يخضع في الوقت الحالي لبرنامج إعدادي خاص يحتوي على تدريبات يومية فردية وأخرى جماعية مع زملائه اللاعبين، وأن موعد عودته لم يتحدد للمشاركة مع الفريق بشكل رسمي.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج