علمت مصادر أن مهاجم النصر حسن الراهب عقد اجتماعاً امس الأربعاء مع عضو شرف بارز في الاتحاد من أجل الاتفاق معه للتوقيع في الفترة الحالية وتمثيل “العميد” مطلع الموسم المقبل، وتؤكد المصادر بانه اشترط التوقيع بعد نهائي كأس ولي العهد حتى يتمكن من المشاركة مع الفريق اضافة لاشتراطه الحصول على مبلغ مليون ريال قبل التوقيع بشكل رسمي، ودخل الراهب في الأشهر الستة الأخيرة من عقده قبل اسبوعين ورفض التجديد مع النصر الا بعد استلامه مبالغه المتأخرة والتي تبلغ خمسة ملايين ريال.
من جهة أخرى تكفل عضو هيئة اعضاء الشرف ايمن القاضي بجهاز آلي خاص لتدريب حراس المرمى، فيما تكفل عضو هيئة اعضاء الشرف عبدالله العجلاني بمعسكر الفريق مساء غد الجمعة أمام الأهلي بجدة.وفق “الرياض”.
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