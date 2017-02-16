نفذت وزارة الداخلية في تبوك اليوم “الخميس” حكماً بالقتل قصاصاً بحق جانٍ سعودي قتل آخر بإطلاق النار عليه إثر خلاف بينهما.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن المواطن سعود بن إبراهيم بن ماطر الشمري ألقي القبض عليه بتهمة قتل المواطن عامر بن سليم بن سويلم العطوي، بإطلاق النار عليه بسبب خلاف نشب بينهما.
وأسفر التحقيق معه عن ثبوت ما نسب إليه، وأحيل إلى المحكمة فأصدرت بحقه حكماً بالقتل قصاصاً، وأيّدت كل من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف الحكم، ثم صدر أمر سامٍ بتنفيذ ما صدر بحقه شرعاً.وفق “أخبار 24”.
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