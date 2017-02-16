وقعت قطعة من الجبس لسقف أحد الصالات بالمبانى التابعة لجامعة سطام بن عبدالعزيز وذلك تحديدا فى مبنى السنةالتحضيرية وقعت على رأس أحد الطالبات المتواجدة فى الكراسى أسفل هذا السقف ، و تم نقلها مباشرة لإدارة العمادة داخل المبنى للإطمئنان على صحتها مما أكد أن الطالبة لم تصب بإصابات كبيرة إنما فقط بعض الكدمات والأثر النفسى بمفاجأة سقوط هذا السقف المصنوع من الجبس والذى تأثر بسبب الأمطار فى الفترة السابقة.
ويذكر أن العيادة الموجودة داخل مبنى السنة التحضيرية كانت مغلقة ولا يوجد بها أحد حيث تمت الإسعافات باجتهاد طاقم التدريس والإشراف الموجود بالكلية.
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