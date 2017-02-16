حسم وزير الصحة د. توفيق الربيعة، موقف الوزارة بخصوص “المشاجرة الجماعية التي نشِبت بين ثمانية أشخاص وطبيب الطوارئ والمدير المناوب في مستشفى أبو عريش العامّ، وأكد الوزير “عدم تنازل الصحة عن حقها العام في الاعتداءات التي يتعرض لها منسوبوها أثناء عملهم الميداني الإنساني”.
وغرد الربيعة عبر (حسابه الرسمي بتويتر) على الحادثة، مشيرًا إلى أن “عقوبة الاعتداء على الممارسين الصحيين تصل لعشر سنوات سجنًا؛ ولن تتنازل الصحة في الحق العام ضد أي اعتداء على الذين يقدمون خدمة إنسانية للمجتمع”.
وأعلنت وزارة الصحة، الأربعاء (15 فبراير 2017)، أنه تم توقيف خمسة من المعتدين على الطبيب والمدير المناوب بمستشفى أبو عريش، وأوضحت الوزارة أنه تم “اتخاذ الإجراءات القانونية، وحجز خمسة من المعتدين بمستشفى أبو عريش، تمهيدًا لإحالتهم لهيئة التحقيق، بعد اعتدائهم على الطبيب والمدير المناوب”.وفق “عاجل”.
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