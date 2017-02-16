أدى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، والوفد المرافق له، مساء أمس الأربعاء (15 فبراير 2017) مناسك العمرة.
وكان في استقبال الرئيس التركي الذي يزور المملكة حاليًّا، لدى قدومه إلى المسجد الحرام، نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور محمد بن ناصر الخزيم، وقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء محمد بن وصل الأحمدي، وعدد من المسؤولين بمكة المكرمة.
ووصل الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا إلى جدة مساء الأربعاء، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيد القرني، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي المهندس عبدالله الريمي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.وفق “عاجل”.
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رئيس جمهورية تركيا يؤدي مناسك العمرة
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
أدى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، والوفد المرافق له، مساء أمس الأربعاء (15 فبراير 2017) مناسك العمرة.
أدى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، والوفد المرافق له، مساء أمس الأربعاء (15 فبراير 2017) مناسك العمرة.
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