توفي شخص متأثرا بجراحه التي أصيب بها إثر طعنه بسلاح أبيض من قبل مواطن في مدينة الرياض، وذلك بسبب خلاف بينهما.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه ورد لمركز شرطة الحائر “الأحد” الماضي بلاغ بوصول شخص مصاب بجرح نافذ أسفل الصدر وبحالة حرجة إلى مستشفى الإيمان العام؛ حيث فارق الحياة متأثراً بجراحه.
وأشار إلى أن فرق التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة قامت بالإجراءات اللازمة كافة لكشف خيوط الجريمة والعمل على سرعة ضبط مرتكبها، حيث تم الاشتباه في شخص سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر بعد أن أشارت الدلائل إلى تورطه في ارتكاب الجريمة.
وقال الناطق الإعلامي إنه بضبط الجاني ومناقشته أقر بطعن المجني عليه بسلاح أبيض (سكين) بسبب خلاف بينهما، مشيراً إلى أنه تم التحفظ على الجاني وأداة الجريمة، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم، حسب الاختصاص.وفق “أخبار 24”.
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