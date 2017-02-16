نفت الإدارة العامة للمرور وجود تخفيض أو إلغاء لمضاعفة المخالفات المرورية المفروضة على المواطنين والمقيمين.
وكان ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا خلال اليومين الماضيين ما مفاده قيام المرور بإلغاء الحد الأعلى لغرامات المخالفات المرورية المرصودة على قائدي المركبات.
ورد الحساب الرسمي للمرور بموقع “تويتر” على تساؤلات عدد من الناشطين بقوله: “لا يوجد إلغاء أو تخفيض على المخالفات المرورية، ننصح الجميع بتجنب المخالفات”.
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