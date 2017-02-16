ذكرت مصادر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أصدرت توجيهات جديدة بمنح المواطنين أحقية الحصول على 10 شرائح مسبقة الدفع كحد أقصى و40 شريحة للمفوتر، فيما قصرت الأمر على شريحتين مسبقتي الدفع فقط للمقيمين و10 شرائح للمفوتر.
وبيّنت المصادر وفقاً لـ”الوطن”، أن التوجيهات الجديدة ستشمل الشرائح الجديدة فقط على أن يستثنى من القرار الشرائح المستخرجة في وقت سابق، مشيرةً إلى أن القرار سيتم العمل به من قبل كل شركات الاتصالات بالمملكة.
ولفتت إلى أن التوجيهات الجديدة تسمح للفرد إلغاء الشريحة في حال الوصول للحد الأقصى واختيار المشغل المناسب له إذا رغب بالتغيير، موضحةً أنه سيتم منع المواطنين والمقيمين من تجاوز الحد المسموح به في عدد الشرائح.
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