قررت ثلاث شقيقات، افتتاح عربة طعام متنقلة لتقديم وجبات البرجر والساندوتشات بشوارع جدة، ليسجلن بذلك أول مشروع عربة متنقلة للطعام مصرح بها تخص السيدات بالمملكة.
وروت إحدى الفتيات المشاركة بالعربة وتدعى مشاعل مشهور وفقاً لـ”العربية”، تفاصيل فكرتهن وسعيهن للحصول على ترخيص من الجهات المسؤولة، مبينةً أن الفكرة جاءت من أسفارها الكثيرة مع أسرتها خارج المملكة، لتقرر مع شقيقاتها مؤخراً التوجه للبلدية واستيفاء كل الشروط المطلوبة للحصول على تصريح العربة.
ولفتت إلى أنهن اخترن للعربة اسم “ميلز أون ويلز” أو وجبات على عجلات، مبينةً أن العربة تقدم وجبات البرغر والساندوتشات، مشيدةً بما حققه المشروع من نتائج طيبة في البداية، داعيةً الشباب والفتيات إلى الاستفادة من تلك الأفكار وعمل مشروعات خاصة.
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