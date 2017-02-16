أسس شاب سعودي مشروعاً خاصاً بـ”غسيل السيارات” في منطقة الجوف؛ بعدما تعثر في الحصول على وظيفة في تخصصه بمجال التمريض.
وبيّن الشاب البالغ من العمر 29 عاماً ويدعى عبدالله، أنه تخرج في أحد المعاهد الخاصة للتمريض عام 1434هـ، كما أن لديه شهادة في مجال الحاسب الآلي، لكنه تعثر في الحصول على وظيفة في كلا المجالين؛ الأمر الذي دفعه للتفكير في إنشاء مشروع خاص.
وأوضح عبدالله في تقرير مصور بثته قناة “الإخبارية”، أنه تقدم لإنشاء مطعم إلا أن “ريادة” اشترطت عليه الخبرة، ليفكر بعدها في إنشاء مشروع “غسيل السيارات”، لافتاً إلى أن المشروع حقق مكاسب كبيرة في أيامه الأولى، داعياً الباحثين عن العمل إلى ابتكار مثل تلك المشروعات؛ كون العمل لا يعد عيباً.
وفق “أخبار 24”.
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