روى الداعية الدكتور عائض القرني من خلال مقطع مصور عبر برنامج “سناب شات”، عدداً من المواقف الطريفة لبعض العلماء والشعراء، ومواقف رويت عن العصور القديمة.
وتحدث القرني عن موقف للإمام الشعبي حين رد مازحاً على سؤال رجل هل مَن مات يوم الجمعة لا يعذب في القبر، حيث قال: يعذب يوم السبت إن شاء الله، وحكى موقفاً آخر عن عبدالله بن الزبير حين سأله شخص ما هو الفرج بعد الشدة، فأجاب: أن تعزم الضيف فيقول لك إني صائم.
وروى موقفاً طريفاً حدث مع العالم المصري محمد أبو زهرة، أن امرأة بدينة جاءت إليه شاكية وسألته: ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم رفقاً بالقوارير، فأجابها: “قال رفقاً بالقوارير وليس رفقاً بالبراميل”.
وأضاف في حكاياته، أن رجلاً مجوسياً سأل آخر مسلماً أن والده مات وعليه دَين وهو لا يستطيع قضاءه، فأخبره المسلم أن يبيع بيته ليقضي دين والده، فسأله المجوسي هل قضاء الدين سيخرج أباه من النار فأجابه المسلم بلا، ليرد عليه: إذاً فليبقى الوالد في النار وتبقى الدار.
وواصل القرني حكاياته؛ حيث كشف أن رجلاً من قريش سأل آخر من اليمن: ماذا فعلت عجوزكم (يقصد بلقيس ملكة سبأ)، فأجابه: عجوزنا آمنت مع سليمان لله رب العالمين، وعجوزكم مع أبي لهب في نار ذات لهب.
وفق “أخبار 24”.
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