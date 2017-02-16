علق المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية حمد المنيف على خبر منشور في إحدى الصحف المحلية، حول استثناء 14 وظيفة من قرار مجلس الوزراء الخاص بإيقاف صرف البدلات والعلاوات، موضحاً أن 4 وظائف فقط مما ورد في الخبر يشملها قرار المجلس.
وأوضح المنيف في تغريدة له على حسابه في موقع “تويتر”، أن وظائف (مشغل أجهزة حاسب آلي، وفني دعم، وفني صيانة آلات، وفني صيانة أجهزة آلات) لا يصرف لشاغليها بدلات وهي غير مستثناة من قرار مجلس الوزراء.وفق “أخبار 24”.
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