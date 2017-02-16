أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت على أبها خلال الأيام الماضية، إلى جرف عدد كبير من أسطوانات الغاز من داخل أحد المستودعات إلى الشارع العام.
وأظهر مقطع فيديو صور من داخل سيارة، ارتفاع منسوب المياه في شوارع أبها، عقب الأمطار الغزيرة التي استمرت في الهطول منذ أيام، ما جعلها تدخل إلى مستودع غاز، وتجرف معها أسطوانات الغاز إلى الشارع العام.
ونبه المتحدث في المقطع إلى خطورة وجود الأسطوانات في الشارع بهذا الشكل وهي تتحرك وسط السيارات، خوفًا من انفجارها إذا كانت معبأة، أو وقوع أضرار أخرى لتحركها مع المياه على غير هدى.
يذكر أن أبها شهدت أمطارا غزيرة غير مسبوقة، وُصفت بالتاريخية، حيث غمرت المياه شوارع المدينة وعطلت حركة المشاة والسيارات.
وفق “أخبار 24”.
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