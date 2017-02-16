وثّق مواطن من خلال مقطع فيديو تعرض سيارات عدد من سكان عمارة بمدينة الدمام للسرقة؛ بعد تهشّم زجاجها ليلاً من قِبل لصوص.
وأظهر الفيديو المتداول عبر موقع “تويتر”، ذهول سكان العمارة بالدمام في الصباح؛ لاكتشافهم سرقة جميع محتويات سياراتهم؛ بعدما تم تكسير زجاجها من قِبل اللصوص خلال ساعات الليل دون أن يشعر بهم أحد.
وبيّن الفيديو الذي صوره أحد سكان العمارة جميع السيارات المتوقفة، وقد قام مجهولون بتكسير زجاجها وسرقة محتوياتها، فيما أوضح المصور أن اللصوص استغلوا بقاء السكان في منازلهم؛ بسبب الأمطار التي شهدتها المملكة، مطالباً الجهات الأمنية بالبحث عن اللصوص والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
وفق “أخبار 24”.
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