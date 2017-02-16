أكدت إدارة تعليم رجال ألمع اليوم الأربعاء، عدم صحة مقطع الفيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر سيارة تجرفها السيول وقيل إنها مركبة معلمات في محافظة رجال ألمع.
جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي بتعليم رجال ألمع، حسين أحمد الزيداني، قال فيه: “إنه لا صحة للمقطع الخاص بالمركبة التي جرفتها السيول، وقيل إنه يخص معلمات في رجال ألمع”.
فيما أكد مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم ألمع، فايع بن يحيى الحياني، أنه تم التعامل مع الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة وفق ما تنص عليه اللوائح والتنظيمات، من حيث الأخذ بوسائل السلامة والاحترازات اللازمة والتواصل مع الجهات ذات العلاقة في الوقت المحدد.
وذكر أنه بعد تداول المقطع الذي ينص على أن المركبة التي جرفتها السيول تخص معلمات في رجال ألمع فقد تم التواصل مع الدفاع المدني بالمحافظة لزيادة التأكيد على عدم صحة ذلك، وقد أوضح العقيد محمد عبدالقادر الحفظي أنه لم يردهم أي بلاغ بهذا الخصوص.
وفق “أخبار 24”.
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