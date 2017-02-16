قال مسؤولون في هيئة الطيران المدني إن الترخيص المبدئي الذي حصلت عليه شركة “طيران المها” التابعة للخطوط القطرية للعمل في المملكة لا يزال قائماً، موضحة أنه لا جديد لديها في هذا الملف.
وأضاف مسؤولو الهيئة أن شركة طيران المها مستمرة في استكمال الإجراءات النظامية، موضحين، بحسب “الحياة”، أن توقف الشركة غير متعلق بالإجراءات السعودية، لكن الشركة قررت إعادة دراسة السوق، مؤكدين أن التوقف يعود لها.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، قد قال إن الشركة ألغت خططها لإطلاق “طيران المها” في المملكة بعد تأخر حصولها على الترخيص، موضحاً أن الشركة قد تعيد النظر في حال تحسن قدرة مطارات المملكة.
يذكر أن “المها” مشروع طيران تمتلكه الخطوط الجوية القطرية، وكان يفترض بدء العمل الفعلي به في الربع الرابع من 2014، إذ حصلت على الترخيص الأولي نهاية عام 2012، وهي مسجلة باعتبارها شركة طيران سعودية تتخذ من محافظة جدة مركزاً رئيسياً لها تنطلق منه إلى المدن الرئيسية في المملكة، ثم تنتقل بعد ذلك إلى المدن الأصغر.
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