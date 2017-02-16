البحث الجنائي بمحافظة الخرج وأثناء مسحه لجنوب المحافظة يشتبه بسيارة هايلكس ويقبض على سارقها بعد تغير شكلها ونزع لوحاتها في وقت قياسي وقبل التبليغ عن سرقتها من مالكها .
وفي التفاصيل أن شابا في العقد الثالث من العمر سرق سيارة متوقفة أمام منزل مالكها ، وغير معالمها وشكلها ، كما نزع لوحاتها ، وعند مشاهدة إحدى فرق البحث الجنائي بمحافظة الخرج كانت تقوم بالمسح الميداني للسيارة في أحد شوراع جنوب مدينة السيح ، اشتبهوا بها وطلبوا منه الوقوف ، لكن السارق ارتكب الهروب بالسيارة ، ثم تم ايقافه بالقوة ، وارتكب الهروب ، الا انه بعد ذلك تم القبض عليه ، واكتشف أن السيارة مسروقة قبل اربع ساعات تقريبا ، ورغم أن مالك السيارة لم يبلغ عن السرقة بعد .
وتم تسليمه لجهة الاختصاص ، ويأتي ذلك ضمن جهود البحث الجنائي بمحافظة الخرج .
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