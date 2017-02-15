شاركت وحدة تطوير المدارس “بنات” بالخرج في ملتقى تبادل الخبرات بين وحدات تطوير المدارس في المملكة والمقام بمقر وحدة تطوير المدارس “بنات” بالرياض ، وذلك يومي الأحد والإثنين بتاريخ ١٥ – ١٦ / ٥ / ١٤٣٨هـ .
استهدف اللقاء وحدات تطوير المدارس في المملكة وبحضور مشرفات تربويات وقائدات مدارستطوير . ويهدف اللقاء إلى تأصيل مفهوم المجتمعات التعلمية المهنية والارتقاء بالكفاءة المهنية واستكشافالأفكار الإبداعية لدى منسوبات وحدات تطوير المدارس .
وتخلل الملتقى عدة وورش عمل وعرض تجارب المدارس المشاركة .
اختتم اللقاء بعدة توصيات منها : استمرار تنفيذ ملتقى تبادل الزيارات بين وحدات تطوير المدارسكوعاء من أوعية المجتمع التعليمي والمهني ، تعميم التجارب التي تم استعراضها في الملتقى بعداعتمادها من شركة تطوير للخدمات التعليمية ، كما تم تكريم المدارس المشاركة واللجان المتظمةللملتقى .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج