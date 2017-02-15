إشارة إلى تعميم معالي وزير التعليم رقم 38463641 وتاريخ 15 / 3 / 1438 هـ بشأن تشكيل اللجنة المركزية لمتابعة الاستعداد في قطاعات الوزارة وإدارات التعليم ، ونظراً لأهمية الاستعداد المبكر في تحقيق مستوى أفضل من الجاهزية لمدارس المحافظة من حيث المبنى المدرسي واكتمال التجهيزات وتسديد الاحتياج من المعلمين والكتب والمقاعد الدراسية ، فقد تم تشكيل لجنة الأستعداد للعام الدراسي القادم 1438 / 1439 هـ بتعليم الخرج برئاسة سعادة مدير التعليم وعضوية كلاً من :
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
الأخبار الرئيسية
جديد المقالات
المخدرات وعلاقتها بالإنتحار
محمد عبدالله الراشد4333 0
#الخرج .. محافظة وحافظة التراث
د. هلال محمد العسكر7161 0
الإعلام الرياضي …..
محمد عبدالله المعيقل13426 0
إجازتي و وزارتي الموقرة
حصة العنزي21413 1
حديث متى الساعة وإنكار عدنان إبراهيم
هشام الجطيل19271 0
سلمان الانجاز والإعجاز
علي الخليفة24066 0
تشكيل لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم 1438 / 1439 هـ بتعليم الخرج
تشكيل لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم 1438 / 1439 هـ بتعليم الخرج
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
لا يوجد وسوم
0 427
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884911251.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج