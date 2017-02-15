استقبل سعادة محافظ الخرج الاستاذ / شبيلي بن مجدوع آل مجدوع بمكتبة بديوان المحافظة اليوم الأربعاء الموافق ١٤٣٨/٥/١٨هـ ممثلي وزارة الاسكان بالقطاع الجنوبي بمنطقة الرياض المهندس / علي بن سيف السهلي والاستاذ / عيد بن علي الحربي والاستاذ / علي بن خالد الغامدي .
وفي بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ بهم بعدها قام سعادة المهندس / علي السهلي بشرح مبادرات وزارة الاسكان والتعريف بهذه المبادرات وكذلك آلية الدعم السكني والتعريف بخدمات وزارة الاسكان بالقطاع الجنوبي بمنطقة الرياض وبعد ذلك تم عرض موقع مشروع أعمال البنية التحتية لوزارة الاسكان بمحافظة الخرج وفي نهاية اللقاء شكر سعادة المحافظ ممثلي وزارة الاسكان بمحافظة الخرج ومتمنياً لهم التوفيق ووعد بتسهيل جميع العقبات التي تواجههم وأن المحافظة وجميع الاجهزة بخدمة المواطن تنفيذاً لتوجيهات ولاة الامر رعاهم الله ، وتود المحافظة هنا التنوية إلى أن ممثلي الوزارة باشروا عملهم بمقر مكتب صندوق التنمية العقارية بمحافظة الخرج تحت مسمى مكتب وزارة الاسكان بالقطاع الجنوبي بمنطقة الرياض للتواصل معهم متمنين للجميع التوفيق وشاكرين ومقدرين للقيادة هذه الخطوة ولأمير منطقة الرياض ولمعالي وزير الاسكان متابعتهم لذلك .
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