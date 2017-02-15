تسببت الامطار الغزيرة التي هطلت مساء امس واليوم الي عزل قرية الاهمال التابعة لمحافظة رجال المع وذلك يرجع الي اقفال العقبة بسبب الانهيارات الصخرية المصاحبة لهطول الامطار مما ادى الي عزل القرية تماماً عن باقي قرى ومحافظه رجال المع الجدير بالذكر ان سبب الانهيارات الصخرية يرجع الي تعثر مشروع العقبة والذي اعتمد له اكثر من 60 مليون ريال ثم توقف المشروع قبل حوالي 5 اشهر .
وقد ناشد مواطنيين هذة القرية وزارة النقل بالتدخل لحل هذة المشكلة التي سببت لبعضهم الهجرة الي خارج القرية علماً بأن هذة القرية يزيد عدد سكانها على 1000شخص ومطالبين منسوبي الوزاره بتكمله هذا المشروع الذي يربطهم بباقي محافظات منطقة عسير.
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