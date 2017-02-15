صدر قرار معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور احمد الفهيد بتعيين الأستاذ خالد الحربي عميداً للكلية التقنية بالخرج .
وقد أعرب الأستاذ خالد عن شكره وتقديره لمعالي محافظ المؤسسة على الثقة الكبيرة التي أولاها إياه ولاة الأمر في قيادة هذه المنشأة التدريبية المهمة والعريقة ، مؤكداً أن الكلية التقنية بالخرج ستواصل عطاءاتها وإستمرارية في مسيرة التطوير للعملية التدريبية بالكلية ضمن الإستراتيجية التي تتبناها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتخريج كوادر تقنية ذات مستوى عالٍ من التدريب.
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