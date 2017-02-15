أوضح صالح القرني رئيس رابطة نادي الاتحاد أن غيابه عن بعض مباريات الفريق الكروي الأول بسبب ظروف صحية وأخرى خاصة، مشددا على أنه لا يتوانى عن مرافقة الفريق في حال لم تمنعه ظروف ما. وقال لـ»المدينة» كل مباراة أحضرها مع الاتحاد ولا يمنعني عن الحضور إلا ظروف صحية لارتباطي أحيانا بمواعيد مع الطبيب، لكن البعض يعجبه الاصطياد في الماء العكر وينتهز الفرص لإطلاق الشائعات والتي راجت بأني مبتعد عن المدرج وفي مباراة التعاون الأخيرة منعتني ظروف خاصة عن مرافقة الفريق.
وأضاف رغم المشكلات والقضايا التي يعاني منها النادي إلا أن الاتحاد جميل ومنافس ولكن البعض غير مقتنع وعليه التوقف والنظر بعقلانية إلى الأمور في النادي بشكل عام والفريق الأول لكرة القدم بشكل خاص.
وتابع ظاهرة الهجوم على رؤساء النادي غير صحية، فالهجوم على الإدارة الحالية والإدارة السابقة غير مبرر ولا يفيد النادي، فكلهم بشر وكل له أخطاؤه، والبعض ينتظر خطأ واحدا من رئيس النادي للهجوم عليه وهذا أمر غير صحي وغير مفيد للنادي في مسيرته.
كما فض القرني الالتباس الحاصل في الأوساط الجماهيرية لقطبي جدة الاتحاد والأهلي بشأن أهزوجة من كل مدينة جينا وقال تختلف الأهزوجتان عن بعضهما البعض، وإن تشابهتا في القافية الأخيرة، والأهزوجة الخاصة بالعميد من عمل مجموعة النمور الذهبية للملعب جينا نشجع نادينا وتم إطلاقها في نهائي دوري السلة الممتاز والذي توج به الاتحاد العام الماضي، وتختلف عن أهزوجة الأهلي، وأوضح للقرني أن أهزوجة الله يعين العشاق خاصة به ونزلها في شريط امبراطور المزمار والذي صدر قبل 23 عاما وهي من تأليف فؤاد ينبعاوي، وتتغنى بها جماهير الأهلي حاليا.
وبث من خلال «المدينة» رسالة لجماهير الاتحاد قائلا الجماهير هي اللاعب رقم 1 في النادي وهي رمزه الخالد الذي لا يتغير، وهو الأساس والعماد الذي بني عليه الناس وتأسس، وبالرغم من ابتعاده عن المنصات إلا أن جمهور العميد هو السند والمغذي للاعب الاتحاد وللنادي سواء ماديا أو معنويا، ويجب عليه أن يضع في حساباته أن هذا ناديه ويجب عليه الوقوف معه ومساندته في كل الظروف.
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