أكدت مصادر قريبة من لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، أن شقيق اللاعب هو من يقف خلف عدم تجديد عقده مع الاتفاق، فيما يلعب في المقابل دورا مهما في التأثير عليه من أجل الرحيل.
وحسب «مكة»، فإن كنو أيضا يرفض البقاء بسبب الخلاف السابق مع إدارة ناديه، والتي أوقفته على ضوئه لمدة شهر لاستهتاره وغيابه عن التدريبات، مبديا تمسكه بأن يعلن وجهته الجديدة عقب دخوله الفترة الحرة، وأن يكون رحيله بعد انتهاء عقده، حتى لا يستفيد الاتفاق ماديا.
من جهتها، لا تزال إدارة النادي تواصل جهودها ومساعيها للتوصل إلى اتفاق مع كنو وإقناعه إما بتجديد عقده، خاصة وأنه سيدخل الفترة الحرة أواخر شعبان المقبل، أو الوصول مع وكيل أعماله إلى صيغة اتفاق لبيع الفترة المتبقية من عقده ليستفيد النادي ماليا من بيع عقد أبرز لاعبي دوري جميل حاليا.
عرض الاتفاق للاعب
• دفع الحد الأعلى حسبما جاء من لجنة الاحتراف
• رفع العرض إلى 20 مليون ريال لمدة 5 مواسم
• بيع عقده قبل دخوله الفترة الحرة
إغراءات الأهلي للاعب وناديه
• 6 ملايين ريال تدفع كاش
• التنازل عن اللاعبين صالح العمري وسعيد الربيعي
• منح الاتفاق أولوية في استعارة عدد من اللاعبين
عروض الهلال للاعب وناديه
• مليونا ريال وسيارة بورش من عضو شرف كعربون لتوقيع العقد
• دعم الاتفاق ماديا
• التنازل عن عقد اللاعب عبدالعزيز الدوسري
سيناريوهات متاحة أمام كنو
• استمراره مع ناديه لحين انتهاء عقده وبالتالي إضراره به
• الاتفاق مع ناديه على صيغة ينتقل بها إلى ناديه الجديد
• البقاء في ناديه عقب دخول الفترة الحرة دون لعب حتى انتهاء عقده
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج