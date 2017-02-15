عقد مدرب النصر الفرنسي باتريس كارتيرون اجتماعاً خاصاً مع المهاجم نايف هزازي وأكد له بانه أفضل المهاجمين بالفريق حالياً ولابد من زيادة الجرعات اللياقية لتجهيزه بدنياً بشكل أفضل، وينتظر أن يعتمد عليه في المباريات المقبلة، عقب ما ابعد من القائمة الاساسية والاحتياطية التي واجهت الوحدة الجولة الماضية.
من جهة أخرى تلقت إدارة النصر خطاباً من الأمانة العامة في الاتحاد السعودي لكرة القدم يؤكد رفض طلبها تقديم موعد مباراتهم ساعتين أمام النهضة في دور الـ16 لكأس خادم الحرمين في الدمام يوم الخميس بعد المقبل.
من جهة ثانية رفض المدرب الفرنسي كارتيرون إيقاف تدريبات الفريق أمس الثلاثاء على الرغم من الامطار الغزيرة التي هطلت على الرياض، وأكد أن: “المباريات الرسمية لن يتم تأجيلها في حال نزول الامطار ويجب على اللاعبين الاستعداد للظروف كافة”.وفق “الرياض”.
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