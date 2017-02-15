ذكرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن تقصيرها في التنبيه عن أمطار أبها يوم أمس الثلاثاء عارٍ عن الصحة.
وأضافت الهيئة أن المعلومات التي وفرتها عن الحالة الجوية على منطقة عسير كانت كافية وفي وقت زمني يسمح للجهات المختصة بالإعداد المبكر لها.
وأوضحت أنها بدأت بالتنويه عن الحالة في تقريرها يوم الإثنين الماضي، الذي أشار بوضوح إلى أمطار غزيرة على منطقة عسير، مضيفة أن الهيئة قامت بدورها في تتبع الحالة الجوية وتقديم التنبيهات اللازمة حيالها، وفق جدول زمني متفق عليه مع أكثر من 16 جهة حكومية معنية.
وأشارت إلى أنه ورد تنبيه على منطقة عسير يوم الثلاثاء عند الساعة التاسعة صباحاً تلاه تنبيه متقدم عند الساعة الواحدة ظهراً، ثم عند الساعة الخامسة، وقد كان وصف الحالة في هذه التنبيهات أن هناك أمطاراً رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة وجريان السيول على أبها وخميس مشيط وقيان وسراة عبيدة ومريخة.وفق “أخبار 24”.
وأكدت على أنها حريصة كل الحرص على أداء مهامها على أكمل وجه وتقديم المعلومات المتعلقة بالطقس وفقاً للخطط المتبعة في ذلك وجدولها الزمني .
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