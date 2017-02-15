تكفل الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد وزير الدفاع، بعلاج طفلة يمنية تبلغ من العمر 6 أشهر، تعاني ورماً سرطانيّاً في الرأس، على نفقته الخاصة، في أحد مستشفيات محافظة جدة.
وأعرب والد الطفلة اليمنية عبر مقطع “فيديو” تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عن شكره لولي ولي العهد على مبادرته وتعاطفه مع الطفلة الصغيرة تكفله بعلاجها.
ولاقت مبادرة الأمير محمد بن سلمان تفاعلاً كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دشنوا هاشتاق “محمد بن سلمان ينقذ يمنيه”، أعربوا فيه عن شكرهم للمبادرة الإنسانية وتعاطف الأمير محمد مع الطفلة، داعين لها بالشفاء العاجل.
وكانت أسرة الطفلة قد عجزت عن دفع تكلفة إجراء عملية إزالة الورم الكبير في الجانب الأيسر من رأس الطفلة، وذلك بعد تحذير الأطباء من خطورته، حيث بدأ يزداد حجمه بصورة متسارعة، ويدخل تجويف الجمجمة؛ وهو ما هدد حياتها.
وفق “أخبار 24”.
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