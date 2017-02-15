أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، أن موافقة قائدة المدرسة على منح معلمة إجازة رعاية المولود ليس كافياً لحصول المعلمة على الإجازة، ذلك أن إجازة رعاية المولود مقيدة بضوابط وشروط تهدف لتحقيق المصلحة التعليمية.
وبحسب المتحدث باسم تعليم مكة المكرمة طلال الردادي، فإن إجازة المولود ليست حقاً مكتسباً للمعلمة، وعدم حاجة مدرستها لا يمنحها حق الحصول على إجازة أثناء العام الدراسي، فقد يكون هناك نقص في مدرسة أو مدارس أخرى، لذلك قيدت إجازة رعاية المولود بشروط وضوابط منها حاجة الإدارة، لضمان عدم تأثر المصلحة التعليمية.
وكانت مشرفة شؤون المعلمات بمكتب تعليم الجاليات بمنطقة مكة المكرمة رفضت الموافقة على منح إحدى المعلمات إجازة رعاية مولودها، رغم حصول المعلمة على موافقة قائدة مدرستها، وأن غيابها لن يسبب عجزاً في المدرسة.وفق “أخبار 24”.
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