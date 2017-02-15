توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم “الأربعاء”، أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة مع استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، وتكوّن الضباب على مناطق الشرقية والرياض ونجران وجازان وعسير والباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس، أن رياحاً سطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية وتصحب بانخفاض في درجات الحرارة قد تنشط على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والمدينة المنورة.وفق “أخبار 24”.
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