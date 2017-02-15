كشفت الأمطار التي شهدتها منطقة عسير ومعظم أجزاء المملكة، عن ضعف البنية التحتية لمدينة أبها التي تعد من أهم الوجوه السياحية في البلاد رغم المليارات التي حظيت بها أمانة المنطقة لعمل مشروعات خدمية؛ حيث أغرقت الأمطار الطرق وغمرت بعض الشوارع واقتحمت المنازل والأحياء.
ورغم أن مدينة أبها ترتفع عن سطح البحر مسافة 2000 متر، إلا أنها وجدت نفسها غارقة في مياه الأمطار لتجوب القوارب شوارعها وتتحول إلى بحيرات؛ بسبب ضعف مشاريع التصريف، لتصبح أكثر مدن عسير تضرراً وفقاً لـ”سبق”.
وتعرضت أمانة عسير عبر حسابها بموقع “تويتر” إلى هجوم كبير من قبل المغردين؛ حيث دشنوا وسماً بعنوان (أمطار عسير التاريخية)، تساءلوا خلاله أين ذهبت مليارات الدعم ولماذا لم تحل دون وقوع تلك الكوارث، مطالبين بالتحقيق وضرورة محاسبة المقصرين.
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