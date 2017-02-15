روى الشيخ سليمان الراجحي، رجل الأعمال المعروف، تجربة قاسية مرَّ بها في صغره؛ حينما تركه والده في مسقط رأسه بالقصيم وذهب إلى الرياض، موجهاً نصيحة إلى الشباب بأن الرجال الأقوياء تخرجهم ظروف الحياة القوية.
وقال الشيخ الراجحي في مقطع صوتي يحكي تجربته نشره على حسابه في “تويتر” أمس، إن والده أصيب بانكسارات في تجارته ومزرعته أكثر من مرة، ورحل إلى الرياض طلباً للرزق واصطحب معه أخويه صالح وعبدالله لطلب العلم، وتركه مع والدته وباقي إخوته في البكيرية بمنطقة القصيم.
وأضاف الراجحي أنه في ذلك الوقت كان في السادسة من عمره، وكانوا يعيشون على الكفاف ويترقبون القوافل القادمة، لعل في إحداها ما كان يرسله والده من بقايا الأرز الذي كان يأخذه مطبوخاً ثم يجففه قبل إرساله إليهم.
وبيّن أن والدته كانت شديدة التدين والصبر والكرم، وبرغم الفقر الذي كانوا يمرون به لم تكن تضن على الجيران وكانت تشركهم في الزاد، مؤكداً أن الحياة لن تكون كلها نعيماً، وأن ظروف الحياة القوية ربما تخرجك قوياً.
وفق “أخبار 24”.
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