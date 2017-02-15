أظهر مقطع فيديو واقعة سرقة واحتيال قام بها 3 أشخاص بأحد محلات بيع قطع غيار السيارات في مدينة تبوك؛ حيث خدعوا البائع ليسرقوا منه مبلغ 100 ريال.
وأبان الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة في المحل 3 أشخاص يقفون أمام البائع وأحدهم قام بدفع مبلغ ثمن قطع اشتراها، وحينما أعاد البائع له باقي النقود، أعطى 100 ريال منها للشاب الذي كان يقف بجانبه، ثم ادعى أن المبلغ ينقص 100 ريال.
وأوضح موثق الفيديو أن الواقعة حدثت أمس (الثلاثاء) وأن الأشخاص الثلاثة الذين ظهروا في الفيديو مازالوا في تبوك، ويستقلون سيارة أجرة أردنية من نوع “جيمس”، مطالباً الجميع بتوخي الحذر وعدم الوقوع في تلك الحيل.
وفق “أخبار 24”.
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