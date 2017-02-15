ألقت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض القبض على سيدة مقيمة متزوجة من مواطن يملك مدرسة أهلية، وذلك بعد قيامها بتصوير المعلمات من خلال هاتفها النقال داخل المدرسة وتهديدهن بالتشهير، ما دفع المعلمات لتقديم شكوى للجهات الأمنية التي ألقت القبض على الزوجة وتحفظت على هاتفها وأحالتها إلى التحقيق.
وكشفت مصادر وفقاً لـ”سبق”، أنه توجد قضية سابقة لدى مكتب العمل من عدد من المعلمات ضد زوجة مالك المدرسة؛ حيث اتهمنها وزوجها بإلزامهن بالعمل في العطل الرسمية والحسم من رواتبهن دون وجه حق، إضافة إلى أن الزوجة لا تملك أي صفة اعتبارية تسمح لها بالدخول إلى المدرسة.
وأضافت المصادر أن الزوجة غضبت من شكوى المعلمات وأرادت الانتقام منهن، ودخلت إلى المدرسة يوم الأحد الماضي وتجولت داخلها، وبعد خروج الطالبات وأثناء انتظار المعلمات بساحة المدرسة في الواحدة ظهراً، قامت بتصويرهن.
وأوضحت أن زوجة مالك المدرسة هددت بالتشهير بالمعلمات، لتقوم المعلمات بإبلاغ أولياء أمورهن الذين أبلغوا الجهات الأمنية؛ حيث حضرت للموقع وقبضت على الزوجة وتحفظت على هاتفها، وأحالت أوراق القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج