أكد برنامج “حساب المواطن” أنه يمكن لغير المتزوج المعيل لأفراد أسرته التسجيل في البرنامج كرب أسرة، مشترطاً توفير المستندات التي تثبت ذلك.
ورد ذلك خلال الرد على سؤال مواطن عبر “تويتر”؛ حيث تساءل عن آلية التسجيل له وهو غير متزوج ويسكن في منزل مستأجر برفقة اثنين من أشقائه.
وجاء في الرد المنشور على الحساب الرسمي لبرنامج “حساب المواطن” في “تويتر”: “يستطيع غير المتزوج المعيل لأفراد أسرته بالتقدم للبرنامج كرب أسرة وإضافة المعالين كتابعين له بشرط توفير جميع المستندات المطلوبة”.وفق “أخبار 24”.
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