انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة محمد ويوسف أبناء عبدالله الشميمري وسوف يصلى عليها اليوم الأربعاء 1438/5/18 بعد صلاة العصر في جامع الملك عبدالعزيز والدفن في مقبرة الثليماء تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته. آمين يارب ، والحمد لله على كل حال. والخرج اليوم تقدم العزاء لذوي الفقيدة وتسأل الله ان يلهمهم الصبر والسلوان .
سيكون العزاء في منزل محمد الشميمري بحي الهدا المربع الثاني.
إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم آجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيراً منها.
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