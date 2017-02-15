قالت المديرية العامة للدفاع المدني إن الفرق المتخصصة في مدينة الرياض تجري عمليات بحث عن فتاة سقطت في وادي الحاير جنوب العاصمة أثناء تنزهها مع ذويها بالقرب من الوادي.
وأوضحت أن الدفاع المدني بمدينة الرياض ورد إليه، اليوم (الثلاثاء)، بلاغ عن سقوط فتاة وافدة تبلغ من العمر خمسة عشر عاماً في مجرى الوادي، حسب إفادة ذويها.
وأضافت أن الفرق المتخصصة انتقلت للموقع فور تلقي البلاغ عن الحادث، لافتة إلى أن أعمال البحث لا تزال جارية في مكان الحادث، حتى وقت نشر الخبر.وفق “أخبار 24”.
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