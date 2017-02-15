ألقت شرطة منطقة جازان القبض على وافد من جنسية عربية أثناء تهريبه كميات من القات المحظور داخل سيارة مخصصة لنقل جثامين الموتى.
وكان سائق السيارة التي تتبع إحدى الجمعيات الخيرية قد مر بإحدى نقاط الضبط الأمني الواقعة بجازان، ولاحظ رجال الأمن ارتباكه وتصرفه بشكل غريب.
وبعد إيقافه وتفتيش السيارة، اتضح قيامه بتهريب كميات من القات مستغلا جثامين الموتى، حيث أخفى الكميات المهربة تحت الجثامين، ليلقى القبض عليه بعد ذلك وتسلم الجثامين إلى ذوي الموتى.وفق “أخبار 24”.
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