نفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم (الثلاثاء)، صحة ما يشاع عن فرض رسوم على إصدار الهوية الوطنية، لافتة إلى أن هذه الإشاعة مكررة ونُفيت في وقت سابق.
وأكدت أن جميع ما يُتداول حول هذا الموضوع عار عن الصحة، داعية الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية عبر موقع الأحوال المدنية أو حساباتها الرسمية في مواقع التواصل.
جاء ذلك في تغريدة نشرتها وكالة الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي في تويتر، جاء فيها: “ما تم تداوله حول فرض رسوم على إصدار الهوية الوطنية غير صحيح وإشاعة مكررة سبق نفيها، نأمل من الجميع أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية”.وفق “أخبار 24”.
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