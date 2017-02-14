أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم (الثلاثاء)، أن فيضان سد أبها اليوم وما أعقبه من إطلاق صافرات الإنذار هو إجراء احترازي، لا أكثر.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة في منطقة عسير المهندس علي القاسمي أن فيضان سد أبها اليوم حدث بسبب الأمطار الغزيرة، وأن إطلاق صافرات الإنذار التابعة له تم بشكل آلي، بعد وصول مياه السد لمنسوب معين عند نقطة المفيض.
وأضاف أن هذا الإطلاق الآلي يحدث كإجراء احترازي، وفقا لأنظمة وإجراءات الأمن والسلامة للدفاع المدني على السدود، وأنه لا مخاوف من فيضان سد أبها، حيث تسير الأمور بشكل مطمئن .
من جهتها، أكدت إمارة منطقة عسير على ما جاء في توضيح “المياه”، من أن إطلاق صافرات الإنذار في سد وادي أبها هو إجراء احترازي عند فيضان السد، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، ولا توجد أي خطورة في ذلك.
يذكر أن منطقة عسير شهدت اليوم هطول أمطار غزيرة، وصفها البعض بالتاريخية، ووثقت مقاطع هطول تلك الأمطار بغزارة، ما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار الخاصة بسد أبها.
وفق “أخبار 24”.
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