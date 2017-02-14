اخترق قلم رصاص عين طفلة في السادسة أثناء لهوها مع شقيقها في المنزل، حيث تم استخراج القلم بعملية جراحية.
وأوضح رئيس قسم العيون بمدينة الملك سعود الطبية الدكتور عبدالله العمري أن الحادثة وقعت عندما كانت الطفلة التي تبلغ من العمر 6 أعوام، تلهو مع شقيقها في المنزل، فاخترق قلم رصاص عينها وصولاً إلى داخل المخ.
وأضاف أنه أجريت عملية بواسطة فريق طبي مشترك بين قسم العيون وقسم جراحة المخ والأعصاب، حيث تمكن من استخراج القلم، وهي الآن ترقد بالعناية المركزة، فيما أوضحت صورة اختراق القلم للعين إلى داخل الجمجمة بعمق.
ونبه الدكتور العمري على أهمية مراجعة أقرب قسم طوارئ عند الإصابة، وأن الحضور المبكر عند الإصابة يسهم في عدم تعرض الطفل للمضاعفات.
كما حذرت المدينة من خطورة ترك الأدوات “القرطاسية” الحادة في متناول الأطفال، حيث شهدت الطوارئ في الآونة الأخيرة العديد من الحالات الخطرة للأطفال، كان اللافت فيها إصابات العيون الحرجة.وفق “أخبار 24”.
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