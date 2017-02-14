شهدت منطقة عسير، اليوم (الثلاثاء)، هطول أمطار غزيرة أدت إلى امتلاء الشوارع بالمياه وجريان الأودية والسيول في أغلب المدن والمحافظات بالمنطقة.
وتسببت الأمطار الغزيرة في احتجاز عدد من السيارات في أحياء مدينة أبها خصوصاً، حيث غمرت المياه بعض الأحياء، ما أدى لغرق بعض السيارات واحتجاز بعضها.
كما باشرت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني عدة حالات احتجاز أشخاص داخل سياراتهم، وأعلن الدفاع المدني عن فقدان طفل ومقيم بعدما جرف السيل مركبتهما في حي المنسك بمدينة أبها.
من جانبها أعلنت ادارة تعليم عسير تعليق الدراسة غدا الأربعاء في جميع المدارس ،وذلك بناء على التنبيهات المتقدمة بهطول أمطار على المنطقة .
وفق “أخبار 24”.
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