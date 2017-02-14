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أصدر المساعد للشؤون المدرسية د. صالح بن بخيت الدويلة تعميم بموعد زيارة فريق التقييم للمدارس المعززة للصحة في الخرج والدلم لهذا العام 1438/1437هـ .
وفيما يلي بيان بمواعيد الزيارة لكل مدرسة..
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صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج
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صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج