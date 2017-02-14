ينفذ النشاط الطلابي بإدارة تعليم محافظة الخرج (بنين) ممثل بالمجال العلمي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 17 /5 / 1438 هـ الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات لجميع مراحل التعليم العام الابتدائي و المتوسط والثانوي . حيث يعد الأولمبياد من البرامج التي تسهم في تحقيق التكامل بين النشاط والمقررات الدراسية وتنمية المهارات العلمية التطبيقية وتنمية الثقافة العلمية الابداعية لدى الطلاب والمستفيدون هم طلاب التعليم العام لجميع المراحل في فروع الأولمبياد والتي تشمل أولمبياد العلوم والرياضيات للمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة ، وأولمبياد الرياضيات والفيزياء والكيمياء للمرحلة الثانوية.
الجدير بالذكر بأن مسابقة المرحلة المتوسطة والثانوية في اليومين القادمين _الأربعاء والخميس_.
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